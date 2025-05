Das Warten hat ein Ende: Djokovic macht die 100 voll

Das Warten hat ein Ende: Novak Djokovic ist durch seinen Triumph beim ATP-Turnier in Genf in den exklusiven Kreis der Spieler mit 100 Titeln auf der Profitour eingetreten. Diesem gehörten bislang nur Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) an. Der Serbe setzte sich in der Schweiz in einem Final-Krimi am Samstag 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) gegen den Polen Hubert Hurkacz durch. Seinen bislang letzten Turniersieg hatte er zuvor bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris geholt.