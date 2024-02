Delray Beach: Erkrankter Koepfer kann nicht antreten

Anzeige

Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Delray Beach wegen einer Erkrankung abgesagt. Der Tennisprofi aus Furtwangen hätte am Montag (Ortszeit) beim Hartplatz-Event im US-Bundesstaat Florida eigentlich gegen den Portugiesen Nuno Borges antreten sollen.

Koepfer war zuletzt in Dallas im Viertelfinale ausgeschieden. Der 29-Jährige verpasste sein drittes ATP-Halbfinale nach den mexikanischen Turnieren in Los Cabos 2023 und Acapulco 2021.