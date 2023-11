Djokovic folgt Dimitrow ins Finale von Paris

Anzeige

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat beim ATP-Masters in Paris wie im Vorjahr das Finale erreicht. In der Runde der letzten Vier setzte sich der Weltranglistenerste aus Serbien gegen den russischen Tennisprofi Andrej Rublew mit 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 durch. Djokovic, in Paris an Nummer eins gesetzt, trifft nun auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Dieser hatte im Halbfinale zuvor den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3) ausgeschaltet.

Djokovic, der wie Rublew und Tsitsipas für die ATP Finals in Turin qualifiziert ist, war im Endspiel des Vorjahres dem Dänen Holger Rune unterlegen. Nun greift der 36-Jährige nach seinem sechsten ATP-Turniererfolg der Saison, für Dimitrow hingegen wäre es der erste Titel auf der Tour seit 2017.

Die beiden deutschen Starter waren in der französischen Hauptstadt bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Während Daniel Altmaier am Vorjahressieger Rune gescheitert war, entpuppte sich der zweimalige Grand-Slam-Finalist Tsitsipas als Endstation für Alexander Zverev.

Dennoch konnte sich der Olympiasieger zwei Tage später wie Rune über die Qualifikation für das Saisonfinale in Turin freuen - dank der Viertelfinalniederlagen seiner Verfolger Hubert Hurkacz (Polen) und Alex de Minaur (Australien).