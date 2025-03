Djokovic gewinnt wieder: Auftaktsieg in Miami

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat seine Niederlagenserie auf der ATP beendet und die dritte Runde beim Masters in Miami erreicht. Der 37-Jährige aus Serbien gewann sein Auftaktmatch gegen Rinky Hijikata (Australien) 6:0, 7:6 (7:1).

Zuvor hatte Djokovic dreimal nacheinander verloren: Im Halbfinale der Australian Open gab er gegen Alexander Zverev auf, in Doha und Indian Wells scheiterte er früh. Drei Niederlagen in Folge hatte er seit 2018 nicht mehr erlebt.

In Miami soll sich seine Saison zum Besseren wenden. In der dritten Runde trifft er auf den Argentinier Camilo Ugo Carabelli. Sein bislang letzter Triumph beim Top-Turnier in Florida liegt lange zurück: 2016 triumphierte er im Finale zum sechsten Mal.

Einen Tag, bevor der topgesetzte und zuletzt ebenfalls schwächelnde Zverev (Hamburg) ins Turnier einsteigt, erwischte es bereits einen Top-Spieler. Der Russe Daniil Medwedew, Nummer sieben der Setzliste und Turniersieger von 2023, unterlag Jaume Munar (Spanien) 2:6, 3:6.