Djokovic in Indian Wells bereits ausgeschieden

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Grand-Slam-Rekordsieger unterlag in der zweiten Runde dem Niederländer Botic van de Zandschulp, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, mit 2:6, 6:3, 1:6. Er habe "keine Entschuldigung für diese schwache Leistung", sagte der Serbe: "Es fühlt sich nicht gut an, wenn man so auftritt."

Auch im Entscheidungssatz habe er seine Chancen gehabt, doch "ich hatte einen schlechten Tag im Büro", resümierte der 37-Jährige. "Ich bereue es, so zu spielen, wenn man bedenkt, wie gut ich in letzter Zeit trainiert habe", sagte Djokovic und räumte auch Schwierigkeiten mit dem Untergrund ein: "Der Unterschied zwischen den anderen Plätzen und dem Hauptplatz ist riesig, der Ball springt dort viel mehr, ich hatte Probleme, mich anzupassen."

Besser erging es Carlos Alcaraz: Der Spanier, der nach Djokovic und Roger Federer als dritter Spieler drei Indian-Wells-Titel nacheinander gewinnen will, setzte sich mit 6:4, 6:2 gegen Quentin Halys aus Frankreich durch. Auf Alcaraz wartet nun ein Duell mit dem Kanadier Denis Shapovalov. "Es mag einfach ausgesehen haben, aber ich hatte Probleme, meine Nerven unter Kontrolle zu halten", sagte Alcaraz: "Ich bin glücklich, die Verteidigung meines Titels so zu beginnen."

Alexander Zverev (27) ist beim hochklassig besetzten Masters in Kalifornien bereits ausgeschieden. Nach einem Freilos in der ersten Runde war er in seinem Zweitrundenmatch unterlegen. Schon früh im Turnier sind keine Deutschen mehr dabei.