Djokovic sagt Toronto-Start wegen Ermüdung ab

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat eine Woche nach seiner Finalniederlage in Wimbledon seine Teilnahme am ATP-Masters in Toronto (ab 7. August) abgesagt. Das teilten die kanadischen Organisatoren des Vorbereitungsturniers für die US Open ab Ende August in New York am Sonntag mit. Der 36 Jahre alte Serbe soll seine Entscheidung demnach mit Ermüdung begründet haben.