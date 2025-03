Djokovic unterliegt Mensik: 100. Sieg verpasst

Novak Djokovic hat seinen 100. Titel auf der Tennistour verpasst. Der 37 Jahre alte Serbe verlor im aufgrund von Regen um mehrere Stunden verschobenen Finale von Miami gegen den tschechischen Teenager Jakub Mensik 6:7 (4:7, 6:7 (4:7) und muss weiter auf seinen nächsten Meilenstein warten.

Stattdessen fuhr Mensik seinen ersten Titel überhaupt ein und krönte sein starkes Turnier in Florida. "Im ehrlich zu sein: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es fühlt sich offensichtlich großartig an", sagte er. "Es schmerzt mich zuzugeben, aber du warst besser. In den entscheidenden Momenten hast du abgeliefert", räumte Djokovic ein.

Der favorisierte Serbe, der nach Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) als dritter Spieler in der Geschichte der Open Era 100 Turniersiege vor Augen hat, muss sich weiter gedulden. Seinen nächsten Angriff könnte er beim Masters in Monte Carlo (6. bis 13. April) starten.

Der langjährige Weltranglistenerste, der seit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, auf einen Titel wartet, zeigte sich insgesamt aber deutlich stabiler in Miami. Vor dem Turnier hatte Djokovic drei Matches nacheinander verloren - eine solche Negativserie hatte er zuletzt 2018 erlebt. Im Finale hatte er offenkundig Probleme mit den Augen.

Der 19 Jahre alte Mensik hatte zum ersten Mal ein Finale bei einem der neun Mastersturniere erreicht, auf der Tour war es für ihn das zweite Endspiel überhaupt. Zuvor hatte er unter anderem den Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA) und Jack Draper (Großbritannien/Nr.7) geschlagen. In der Weltrangliste rückt er auf Rang 24 vor.

Alexander Zverev (Hamburg) war als topgesetzter Spieler in Miami bereits im Achtelfinale ausgeschieden.