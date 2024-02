Doha: Struff in Runde eins ausgeschieden

Anzeige

Jan-Lennard Struff (33) ist beim ATP-Turnier in Doha an seiner Auftakthürde gescheitert. Die deutsche Nummer zwei, in Doha die Sechs der Setzliste, unterlag dem Australier Christopher O'Connell mit 4:6, 4:6. Zuletzt war der Warsteiner Struff beim Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden.

Neben Struff rutschte auch Maximilian Marterer (Nürnberg) ins Hauptfeld in Katar. Dank des Rückzugs des Niederländers Tallon Griekspoor rückte der deutsche Profi nach und trifft in der ersten Runde auf Hugo Grenier (Frankreich).