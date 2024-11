Droht ein Rückzug? Alcaraz bricht Training in Turin ab

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz kämpft bei den ATP Finals in Turin mit zunehmenden gesundheitlichen Problemen. Der 21-Jährige brach sein Training am Dienstagvormittag nach nur wenigen Minuten ab, weil er sich unwohl fühlte. Alcaraz hatte am Montag nach seiner Auftaktniederlage gegen Casper Ruud öffentlich gemacht, unter Magenbeschwerden zu leiden und im Vorfeld des Saisonfinales erkältet gewesen zu sein.

Ob der Spanier zu seinem zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (14.00 Uhr/Sky) gegen den Russen Andrej Rublew antreten kann, ist unklar. Am Freitag wäre Alcaraz der dritte Gruppengegner von Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev. Als Nachrücker sind der Bulgare Grigor Dimitrow und der Grieche Stefanos Tsitsipas vor Ort in Turin, um im Falle des Rückzugs eines Spielers einzuspringen.

Der French-Open- und Wimbledon-Champion Alcaraz plant im Anschluss an die ATP Finals auch noch bei den Davis-Cup-Finals in Malaga aufzuschlagen, bei denen Sandplatzkönig Rafael Nadal seine Abschiedsvorstellung gibt.