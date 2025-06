Erstrunden-Aus für Hanfmann in Stuttgart

Yannick Hanfmann ist als erster deutscher Tennisprofi beim ATP-Turnier in Stuttgart ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Karlsruhe verpatzte seinen Rasenauftakt trotz eines guten Starts und unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics mit 5:7, 4:6. Hanfmann hatte sich zuvor erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft.

Der Weltranglisten-135. muss damit weiter auf seinen ersten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Turniers seit Mitte April warten. Hanfmann legte stark los und führte im ersten Satz bereits mit 5:2, gab dann aber fünf Spiele in Folge ab. Im zweiten Satz kassierte er früh ein Break und konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Am Montag war Jan-Lennard Struff (Warstein) durch einen Zweisatzsieg gegen den Italiener Matteo Arnaldi ins Achtelfinale eingezogen. Topgesetzt auf der Anlage des TC Weissenhof ist der Weltranglistendritte Alexander Zverev (Hamburg), der nach einem Freilos erst am Donnerstag gegen den italienischen Routinier Fabio Fognini oder Corentin Moutet (Frankreich) in seine Vorbereitung auf Wimbledon (ab 30. Juni) startet.

Wie Struff ist auch Top-Talent Justin Engel mit einer Wildcard beim mit 751.630 Euro dotierten Turnier in Stuttgart am Start. Der junge Nürnberger spielt am Dienstagmittag in der ersten Runde gegen den Australier James Duckworth.