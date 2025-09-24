Formstark auch in Tokio: Altmaier schlägt Shapovalov

Nach starken Leistungen bei den US Open hat Daniel Altmaier auch in Tokio seine gute Form unter Beweis gestellt. In der ersten Runde des ATP-Turniers in der japanischen Hauptstadt schlug der Kempener den einstigen Top-10-Spieler Denis Shapovalov etwas überraschend mit 7:5, 6:3. Der Kanadier war beim mit 2.226.470 Dollar dotierten Wettbewerb an Position sieben gesetzt.

Altmaier, derzeit 50. im ATP-Ranking, präsentierte sich gegen den Weltranglisten-26. konzentriert und verdiente sich den Einzug ins Achtelfinale. Bereits beim Grand-Slam-Turnier in New York hatte Altmaier vor seiner verletzungsbedingten Aufgabe in der dritten Runde gegen Alex de Minaur (Australien) für Furore gesorgt. In der zweiten Runde schlug er den einstigen griechischen Topspieler Stefanos Tsitsipas in fünf umkämpften Sätzen.