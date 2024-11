Fritz erfüllt seine Pflicht - und hofft auf Sinner

US-Open-Finalist Taylor Fritz hat sich mit seinem zweiten Gruppensieg bei den ATP Finals gute Chancen auf das Halbfinale erarbeitet. Der US-Amerikaner setzte sich am Donnerstag mit viel Mühe 5:7, 6:4, 6:3 gegen den sieglos ausgeschiedenen Australier Alex de Minaur durch und muss nun hoffen, dass der bereits für das Halbfinale qualifizierte Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) am Abend (20.30 Uhr/Sky) nicht glatt in zwei Sätzen gegen den Russen Daniil Medwedew verliert.

Er sei ganz schön "erschöpft" am Saisonende, sagte Fritz: "Aber wenn ich mich fürs Halbfinale qualifizieren sollte, würde ich dafür genug Energie finden."

Die bisherigen Auftritte des ungeschlagenen Turnierfavoriten Sinner machen Fritz aber große Hoffnung auf die Teilnahme an der Vorschlussrunde beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis. Der Erfolg des Weltranglistenfünften über de Minaur war am fünften Turniertag in Turin das erste Einzel-Match, das über die volle Distanz ging.