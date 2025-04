Gegen Nummer 259: Struff scheitert in Monte Carlo

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat den nächsten Dämpfer kassiert und ist auch beim ATP-Masters in Monte Carlo bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige verlor am Sonntag gegen den Lokalmatadoren und Weltranglisten-259. Valentin Vacherot nach einer schwachen Vorstellung 2:6, 1:6. Zuvor war der Warsteiner Struff bereits bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami an seiner Auftakthürde gescheitert.

In Monaco sind aus deutscher Sicht damit nur noch Australian-Open-Finalist Alexander Zverev und Daniel Altmaier dabei. Tokio-Olympiasieger Zverev, derzeit auf Formsuche, ist im Fürstentum an Nummer eins gesetzt und erhielt für die erste Runde ein Freilos. Altmaier schaffte über die Qualifikation den Sprung in das Hauptfeld.

Struff startete schwach in das Duell, nach nur 25 Minuten ging der erste Satz an den Gegner. Auch im zweiten Durchgang fand der Deutsche nicht in die Begegnung, nach einem Doppelfehler schnappte sich Vacherot das schnelle Break zum 0:2. Nach nur 58 Minuten war Struffs sechste Niederlage in Folge besiegelt.