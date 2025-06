Gelungener Rasenauftakt: Zverev folgt Engel ins Viertelfinale

Das enttäuschende French-Open-Aus verdaut, den ersten Sieg in der Rasensaison eingefahren: Alexander Zverev hat einen gelungenen Auftakt in seine Wimbledon-Vorbereitung (ab 30. Juni) gefeiert. Der Weltranglistendritte gewann sein erstes Match beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart gegen den Franzosen Corentin Moutet mit etwas Mühe mit 6:2, 7:6 (9:7). Nach dem Erstrunden-Freilos steht der 28-Jährige nun im Viertelfinale des 250er-Wettbewerbs und trifft dort auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima.

"Das erste Spiel auf Rasen ist nie einfach", sagte Zverev im On-Court-Interview: "Aber ein Sieg ist ein Sieg. Ich bin glücklich, morgen wieder zu spielen."

Bei seinem ersten Auftritt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt seit sechs Jahren setzte der topgesetzte Zverev früh ein Zeichen, sicherte sich ein Break und bestätigte dieses beim eigenen Aufschlag. Auf dem Grün des TC Weissenhof, auf dem er bislang überhaupt erst einen Sieg gefeiert hatte, offenbarte Zverev bei längeren Ballwechseln immer wieder Schwierigkeiten gegen Linkshänder Moutet. Beide wirkten mit zunehmender Spieldauer unzufrieden mit dem eigenen Spiel, was sich beim Franzosen in Diskussionen mit dem Schiedsrichter zeigte. In der sengenden Nachmittagshitze behielt Tokio-Olympiasieger Zverev nach weniger als zwei Stunden Spielzeit im Tiebreak des zweiten Satzes die Oberhand und nutzte seinen ersten Matchball.

Mit dem Sieg ist Zverev nach French-Open-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) der zweite Profi auf der ATP-Tour, der in diesem Jahr 30 Siege (bei elf Niederlagen) feierte. Das könnte ihm Auftrieb beim weiteren Verlauf der eher ungeliebten Rasensaison geben. Über Stuttgart und Halle führt der Weg für ihn zum Grand Slam nach London. In Wimbledon ist er jedoch noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen, keinen seiner 24 ATP-Titel hat er auf Rasen gewonnen.

Weiterhin für Aufsehen sorgt die deutsche Nachwuchshoffnung Justin Engel. Der 17-Jährige schlug im Duell der Youngster den an Position sieben gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen (20) mit 6:4, 6:4 und erreichte dadurch in Stuttgart zum ersten Mal ein Viertelfinale auf Tourebene. "Ich bin sehr glücklich und kann die nächste Runde kaum erwarten", sagte Engel nach dem Match: "Ich war sehr nervös. Die Leute hier im Publikum haben mir geholfen." Engel ist nun jüngster Viertelfinalist der Turniergeschichte und jüngster Viertelfinalist auf Rasen seit Boris Becker 1985 in Wimbledon.