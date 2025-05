Hamburg: Zverev hofft auf "positive Energie" vor Paris

Bei seinem Heimturnier am Hamburger Rothenbaum will Tennisstar Alexander Zverev neue Kraft tanken - und dafür den Weg bis ins Endspiel gehen. "Wenn ich hier das Finale erreiche, sind das genau die Emotionen, die ich mitnehmen will", sagte Zverev mit Blick auf Paris. Das ATP-Turnier in der Hansestadt ist die letzte Vorbereitungschance vor dem Sandplatz-Highlight in Roland Garros: "Zwei Tage bleiben dann zur Vorbereitung – das reicht."

Eigentlich hatte Zverev den neuen Termin des Turniers (Mitte Mai statt Juli) im April noch scharf kritisiert. Kein Spieler, der die "Augen auf die French Open hat, wird dort spielen", hatte er bei MagentaTV prognostiziert. Nun möchte er aus dem Besuch in seiner Geburtsstadt aber doch viel Stärke ziehen, Hamburg sei "ein Ort, an dem ich positive Energie spüre", so der Weltranglistenzweite: "Genau das brauche ich gerade."

Beim Masters in Rom war Zverev jüngst im Viertelfinale ausgeschieden, am Rothenbaum wird er als klarer Favorit an den Start gehen. "Ich kann hier Tennis spielen und gleichzeitig ein bisschen auftanken. Ich hoffe, es wird eine schöne Woche", so Zverev. Bereits 2023 hatte er in seiner Heimat triumphiert, im Vorjahr unterlag er dagegen dem Franzosen Arthur Fils.

Ab dem 25. Mai wird es für Zverev dann in Paris ernst, bei den French Open rechnet er sich Chancen auf seinen ersten Grand-Slam-Titel aus.