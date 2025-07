Hanfmann scheitert an Zverev-Schreck Rinderknech

Yannick Hanfmann hat seinen vierten Halbfinaleinzug in Kitzbühel verpasst. Der 33 Jahre alte Karlsruher unterlag beim ATP-Turnier in Österreich mit 4:6, 6:3, 1:6 im Viertelfinale dem Franzosen Arthur Rinderknech, der den deutschen Topspieler Alexander Zverev in Wimbledon böse überrascht hatte.