Struff glatt raus - Hanfmann scheitert an Zverev-Schreck

Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben in Kitzbühel das Halbfinale verpasst. Struff, dessen Formkurve zuletzt wieder leicht nach oben zeigte, musste sich dem Franzosen Arthur Cazaux mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Sein letzter Einzug in die Vorschlussrunde eines ATP-Turniers datiert vom Juli des vergangenen Jahres in Gstaad.