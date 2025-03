Indian-Wells-Champion Draper in Miami früh raus

Sechs Tage nach der Krönung seines Höhenflugs in Indian Wells ist der Brite Jack Draper wieder heftig im Tennis-Alltag gelandet. Beim Masters in Miami, dem zweiten Teil des "Sunshine Double", flog Draper in seinem Auftaktspiel gegen den 19 Jahre alten Tschechen Jakub Mensik aus dem Turnier. Dem Weltranglisten-54. unterlag er 6:7 (2:7), 6:7 (3:7).