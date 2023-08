Koepfer in Los Cabos weiter erfolgreich

Anzeige

Tennisprofi Dominik Koepfer ist im mexikanischen Los Cabos weiter auf Erfolgskurs. Der 29-Jährige aus Furtwangen setzte sich im Achtelfinale mit 6:2, 6:2 gegen den Australier James Duckworth durch. Seinen nächsten Gegner ermitteln Aleksandar Kovacevic (USA) und Cameron Norrie (Großbritannien).

Koepfer bewies mit seinem Sieg in nur 75 Minuten Spielzeit erneut seine gute Form, die er auch bei den US Open (ab 28. August) unter Beweis stellen will. Nach langwierigen Verletzungsproblemen am linken Schlagarm liefert der Davis-Cup-Spieler wieder konstant Ergebnisse ab und kletterte in der Weltrangliste zurück in die Top-100. Aktuell wird Koepfer als 84. gelistet.