Krawietz/Pütz über Titelgewinn: "Etwas ganz Besonderes"

Als der überraschende Triumph bei den ATP Finals so langsam realisiert war, gab Kevin Krawietz den Party-Befehl. "Das müssen wir jetzt feiern. So viel haben wir auch noch nicht gewonnen", sagte der deutsche Tennisprofi mit einem Lächeln, nachdem er sich gemeinsam mit seinem Partner Tim Pütz den historischen Doppel-Titel beim Saisonfinale gesichert hatte.

Krawietz und Pütz sind Familienväter, "zu Hause kommen wir nicht so viel raus", sagte Krawietz: "Deswegen können wir auch entspannt mal loslassen und einen draufmachen. Das ist was ganz Besonderes, auf jeden Fall." Durch einen 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)-Erfolg gegen die Weltranglistenersten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) hatten Krawietz/Pütz zuvor als erstes deutsches Doppel in der 55-jährigen Turniergeschichte den prestigeträchtigen Jahresabschluss gewonnen.

Ein bisschen gedämpfte Feierstimmung herrschte bei den Profis aus Coburg und Frankfurt dann aber doch, schließlich ging es am Montagmittag mit dem Flugzeug direkt weiter nach Malaga zum Davis Cup. Dort stößt das Doppel zur Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann, die am Mittwoch im Viertelfinale auf Kanada trifft. "Ich freue mich, nach Malaga zu kommen. Nach Hause zur Familie zu kommen wäre noch schöner, aber das ist ja absehbar", sagte Pütz.