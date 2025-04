Krawietz/Pütz verlieren Doppel-Finale in München

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben auch ihr zweites gemeinsames Finale beim ATP-Turnier in München verloren. Das an Nummer eins gesetzte deutsche Davis-Cup-Doppel unterlag André Göransson/Sem Verbeek (Schweden/Niederlande), die in der Weltrangliste auf Rang neun geführt werden, 4:6, 4:6. Statt 153.570 Euro Preisgeld blieben den Gewinnern der ATP Finals damit nur 81.900 Euro.