Krawietz/Pütz vorzeitig im Halbfinale der ATP Finals

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat nach der nächsten starken Vorstellung vorzeitig das Halbfinale der ATP Finals in Turin erreicht und ein kleines Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Die US-Open-Finalisten besiegten die Lokalmatadoren Simone Bolelli/Andrea Vavassori am Mittwoch nervenstark mit 7:5, 6:4 und ließen die lautstarken italienischen Fans in der Inalpi Arena verstummen.

Noch nie hatte zuvor ein deutsches Doppel in der 55-jährigen Geschichte der Finals die Vorschlussrunde erreicht. "Ich war schon ein paar Mal dabei aber noch nie im Halbfinale. Deswegen habe ich den Pützi mitgebracht", sagte Krawietz mit einem Lachen: "Es macht riesen Spaß hier. Wir sind einfach sehr glücklich."

Krawietz und Pütz, die erstmals gemeinsam beim Saisonfinale der Tennisprofis am Start sind, hatten schon zum Auftakt mit dem Sieg über die topgesetzten French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) überrascht.

Auch am Mittwoch präsentierte sich das deutsche Duo erneut gut abgestimmt, gegen die Italiener hatten die Profis aus Coburg und Frankfurt bereits auf ihrem Weg ins Endspiel von New York Anfang September gewonnen. In einem ausgeglichenen ersten Satz ließen Krawietz/Pütz zunächst drei Satzbälle liegen, ehe Pütz mit einem herausragenden Lob der entscheidende Punkt zum 7:5 gelang. Im zweiten Durchgang stemmten sich die Italiener gegen die Niederlage, Krawietz und Pütz ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen - und machten mit ihrem zweiten Matchball den Halbfinaleinzug perfekt.

Krawietz war schon dreimal (2019 bis 2021) beim Saisonabschluss dabei, hatte aber noch nie die Gruppenphase überstanden. Letzter Gruppengegner am Freitag sind die noch sieglosen und bereits ausgeschiedenen Australian-Open-Champions Rohan Bopanna/Matthew Ebden (Indien/Australien).