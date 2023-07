Krawietz und Pütz mit Premierentitel in Hamburg

Anzeige

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben in Hamburg den ersten Titel seit Beginn ihrer Partnerschaft gewonnen. Der zweimalige Grand-Slam-Sieger Krawietz aus Coburg und der Frankfurter Pütz bezwangen am Sonntag im Finale die Belgier Sander Gille/Joran Vliegen 7:6 (7:4), 6:3.

"Es ist schon etwas Besonderes, den ersten Turniersieg in Deutschland bei so einem tollen Turnier einzufahren", sagte Pütz. Der zuvor letzte Triumph eines deutschen Doppels in der Hansestadt liegt lange zurück - 1974 gewannen Jürgen Faßbender/Hans-Jürgen Pohmann. "Von Match zu Match, von Turnier zu Turnier wird es besser", sagte Krawietz zum Zusammenspiel mit Pütz: "Ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl bei der Partnerschaft."

Krawietz/Pütz gehen seit diesem Jahr gemeinsam auf der Tour auf Titeljagd. Ende der vergangenen Saison hatten der 31-jährige Krawietz und der Kölner Andreas Mies das Ende ihrer erfolgreichen Partnerschaft inklusive der Triumphe 2019 und 2020 bei den French Open verkündet. Mies startet seitdem mit wechselnden Partnern, in Hamburg war für ihn im Achtelfinale Schluss.