Lange Liste der Leiden: Nadals Verletzungen über die Jahre

Rafael Nadal muss sein Comeback auf der Tennistour schon wieder verschieben. Der Spanier fühlt sich für das ATP-Masters in Indian Wells noch "nicht in der Lage, auf höchstem Niveau zu spielen".

Der Herbst der Karriere des 22-maligen Grand-Slam-Siegers ist geprägt von Absagen und Verletzungen. Doch auch in früheren Jahren hatte Nadal immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Insgesamt verpasste er 16 Major-Turniere aufgrund körperlicher Beschwerden - dreimal konnte er nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der SID gibt einen Überblick über die Verletzungshistorie des Tennisstars.

2003 - Ellenbogen:

Zwei Jahre nach seinem Debüt als Profi peinigen Nadal erstmals körperliche Probleme. Wegen einer Ellenbogenverletzung aus dem Training muss er für die French Open, sein späteres Lieblingsturnier, absagen.

2004 - Fuß:

Im Alter von 18 Jahren verpasst das hoffnungsvolle Talent die French Open und Wimbledon wegen eines gebrochenen Fußes.

2009 - Knie/Bauch:

Im Sommer verhindert eine Sehnenscheidenentzündung, dass Nadal - inzwischen in der absoluten Weltspitze angekommen - seinen Wimbledon-Titel verteidigen kann, den er zwölf Monate zuvor in einem epischen Finale gegen Roger Federer errang. Im September scheidet Nadal im Halbfinale der US Open aus und gibt zu, dass er mit einem Bauchmuskelriss spielte.

2012 - Knie:

Erneut ist es eine Sehnenscheidenentzündung im Knie, die Nadal quält und zur Absage seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in London zwingt. Auch hier kann er seinen Triumph von Peking 2008 nicht wiederholen. Der Spanier verpasst anschließend auch die US Open wegen Problemen im linken Knie.

2014 - Rücken/Handgelenk:

Trotz Rückenproblemen kämpft sich Nadal bis ins Finale der Australian Open im Januar, das er gegen den Schweizer Stan Wawrinka verliert. Im Juli zieht er sich eine Verletzung des rechten Handgelenks zu und verpasst abermals die US Open.

2016 - Handgelenk:

Diesmal streikt das linke Handgelenk. Bei den French Open, die Nadal zu diesem Zeitpunkt bereits neunmal gewonnen hat, muss der Spanier vor seinem Drittrunden-Match aufgeben.

2021 - Fuß:

Im August beendet Nadal seine Saison wegen erneuter Probleme mit dem linken Fuß vorzeitig und erklärt, dass er seit seiner Kindheit unter dem Müller-Weiss-Syndrom leidet. Die Erkrankung betrifft einen der Knochen im Fuß und verursacht chronische Schmerzen. Er wird im September operiert.

2022 - Rippe/Fuß/Bauch:

Mit fortschreitendem Alter werden beim Mallorquiner auch die Verletzungen immer zahlreicher. 2022 quälen Nadal gleich mehrere Beschwerden. Zunächst verpasst er wegen einer gebrochenen Rippe mehrere Turniere, darunter das Masters in Monte Carlo. Im Frühsommer leidet Nadal - mal wieder - unter starken Schmerzen in seinem linken Fuß. Nach dem 14. French-Open-Triumph - seinem 22. und bis heute letzten Grand-Slam-Titel - erklärt Nadal, dass er vor jedem Spiel mit Spritzen seinen Fuß betäubt hat, um überhaupt spielen zu können.

"Es ist offensichtlich, dass ich unter diesen Umständen nicht weiter spielen kann und will", sagt Nadal. Wochen später muss er auf ein mit Spannung erwartetes Wimbledon-Halbfinale gegen Nick Kyrgios verzichten, nachdem er sich im Viertelfinale gegen Taylor Fritz (USA) einen Bauchmuskelriss zugezogen hat.

2023 - Hüfte:

Im Januar verliert Nadal in der zweiten Runde der Australian Open - wohl auch, weil er unter einer Hüftverletzung leidet. Er rechnet zu diesem Zeitpunkt mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen, bricht die Saison aber schließlich komplett ab, bevor er sich einer Operation unterzieht.

2024 - Oberschenkel:

Nach fast einem Jahr Pause kehrt Nadal in Brisbane auf die Tennisbühne zurück und erreicht das Achtelfinale, das er gegen Jordan Thompson verliert. Er verspürt Schmerzen im Oberschenkel, die sich als Muskelverletzung herausstellen und Nadal auch die Teilnahme an den Australian Open kosten.