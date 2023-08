Letzter Auftritt bei US Open: Aufschlagriese Isner hört auf

Anzeige

Aufschlagriese John Isner gibt bei den US Open seinen Abschied vom Profitennis: Der 38 Jahre alte US-Amerikaner, der 2010 in Wimbledon das längste Tennismatch der Geschichte bestritt, kündigte seinen Rücktritt an. "Nach über 17 Jahren auf der ATP-Tour ist es an der Zeit, sich vom Profitennis zu verabschieden", schrieb Isner in den Sozialen Netzwerken: "Die US Open werden mein letztes Turnier sein."

Der mittlerweile 38-Jährige war von 2012 bis 2020 bestplatzierter US-Amerikaner zum Jahresabschluss der Weltrangliste und von 2010 bis 2019 unter den Top 20 im Ranking. Isner konnte 16 ATP-Einzeltitel gewinnen, sein wohl berühmtestes Match war aber ein Erstrundenauftritt 2010 auf dem "heiligen Rasen".

Vor 13 Jahren lieferte er sich gegen den Franzosen Nicolas Mahut ein Duell über drei Tage mit einer reinen Spielzeit von elf Stunden und fünf Minuten. Isner gewann 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 - und schlug dabei 113 Asse.