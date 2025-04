Madrid: Djokovic scheitert wieder früh

Tennisstar Novak Djokovic ist erneut früh gescheitert und muss weiter auf seinen 100. Tour-Titel warten. Beim ATP-Masters in Madrid unterlag der Serbe in seinem Auftaktmatch überraschend dem Italiener Matteo Arnaldi, nach 1:42 Stunden musste sich Djokovic 3:6, 4:6 geschlagen geben. Der 37-Jährige war zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in der spanischen Hauptstadt dabei, konnte seine Krise dort aber nicht überwinden.

Schon beim vorherigen Masters in Monte Carlo Anfang April war Djokovic im ersten Spiel ausgeschieden. Davor hatte er in Miami überraschend im Finale gegen den tschechischen Teenager Jakub Mensik verloren, war dort allerdings von einer Augeninfektion geplagt worden. In diesem Jahr konnte Djokovic noch keinen Titel gewinnen.