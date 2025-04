Madrid: Struff scheitert an Tsitsipas

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Madrid gescheitert. Der Warsteiner unterlag dem favorisierten Griechen Stefanos Tsitsipas am Samstag in der zweiten Runde nach gutem Start mit 6:3, 4:6, 3:6.

Zum Auftakt in Spanien hatte der 35-jährige Struff seine Niederlagenserie auf der Tennistour beendet, nachdem sein Gegner Botic van de Zandschulp beim Stand von 7:5, 2:6, 4:1 für den Deutschen aufgegeben hatte. Für Struff war es der erste Sieg seit Mitte Februar, für den nächsten reichte es nicht.

In Madrid fühlt sich Struff eigentlich wohl. 2023 hatte er mit dem überraschenden Finaleinzug beim Masters eines der besten Resultate seiner Karriere erzielt, im vergangenen Jahr immerhin das Achtelfinale erreicht.

Anders als Struff steht beim hochklassig besetzten Turnier Alexander Zverev in der dritten Runde. Der Tokio-Olympiasieger hatte sich in seinem Auftaktmatch souverän mit 6:2, 6:2 gegen den spanischen Routinier Roberto Bautista Agut durchgesetzt. Für den Hamburger geht es am Sonntag gegen dessen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina.