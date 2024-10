Magen-Darm-Virus: Sinner sagt Teilnahme in Paris ab

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner muss auf einen Start beim hochkarätig besetzten ATP-Masters in Paris verzichten. Der Italiener sagte seine Teilnahme bei der mit knapp sieben Millionen Euro dotierten Veranstaltung in der französischen Hauptstadt aufgrund eines Magen-Darm-Virus ab. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Für Sinner rückt der Franzose Arthur Cazaux ins Hauptfeld.

"Jannik Sinner leidet an einem Darmvirus, das er sich vor seiner Ankunft in Paris zugezogen hat. Er muss trotz seines Wunsches, am Turnier teilzunehmen, absagen", hieß es in der Mitteilung.

Trotz seiner Absage wird der 23-Jährige erstmals in seiner Karriere das Jahr auf Platz eins der Weltrangliste beenden. Zwei Saisonziele hat Sinner allerdings noch: Das ATP-Finale (10. bis 17. November) in Turin und die Finalrunde des Davis Cups Ende des Monats in Malaga.