Marseille: Altmaier und Struff im Achtelfinale

Die deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff haben beim ATP-Turnier in Marseille das Achtelfinale erreicht. Der Kempener Altmaier gewann gegen den Italiener Luca Nardi deutlich mit 6:2, 6:2 und trifft nun auf den Finnen Otto Virtanen, der in seinem Erstrundenmatch überraschend den an Position fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda bezwang.

Struff (Warstein) folgte Altmaier am späten Nachmittag durch ein mühevolles 7:5, 7:6 (7:4) gegen den französischen Lucky Loser Manuel Guinard in die Runde der letzten 16. Für den 34-Jährigen, der beim Davis Cup Anfang Februar erkrankt gefehlt hatte, war der Erfolg gegen die Nummer 280 der Welt erst der zweite Sieg in dieser Saison. Struff trifft nun auf den Franzosen Hugo Grenier oder dessen Landsmann Arthur Gea.

Altmaier unterstrich derweil seine starke Form, zuletzt war er in Rotterdam als Lucky Loser bis ins Viertelfinale gestürmt und hatte sich in der Weltrangliste von Position 93 auf 80 verbessert.