Marterer und Hanfmann im Achtelfinale von Antwerpen

Die Tennisprofis Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer haben beim ATP-Turnier in Antwerpen das Achtelfinale erreicht. Dabei bezwang der als Qualifikant ins Hauptfeld gerückte Marterer überraschend den an Nummer sieben gesetzten Franzosen Richard Gasquet mit 6:3, 6:4. Der Nürnberger könnte nun auf Dominik Koepfer aus Furtwangen treffen. Dieser bestreitet sein Auftaktmatch am Mittwoch gegen den Portugiesen Nuno Borges.

Gegen den favorisierten Gasquet ging Marterer dank eines frühen Breaks mit 3:0 in Führung und brachte im ersten Satz sämtliche Aufschlagspiele durch. Auch im zweiten Durchgang blieb der 28-Jährige bei eigener Aufgabe makellos, stellte mit einem Break zum 4:3 die Weichen auf Sieg und verwandelte schließlich seinen ersten Matchball nach 1:10 Stunden Spielzeit.

Im Gegensatz zu Marterer war Hanfmann in seinem Match gegen den 18 Jahre alten Belgier Alex Blockx klar favorisiert - und wurde dieser Rolle nach zähem Ringen auch gerecht. Der an Nummer fünf gesetzte Karlsruher besiegte den 646. der Weltrangliste, der sich zuvor ebenfalls durch die Qualifikation gekämpft hatte, in 1:39 Stunden 6:4, 7:6 (7:3). Hanfmann trifft nun auf den Österreicher Dominic Thiem oder den Italiener Luca Nardi.