Marterer und Hanfmann im Viertelfinale von Antwerpen

Anzeige

Tennisprofi Maximilian Marterer steht in Antwerpen erstmals seit Januar im Viertelfinale eines ATP-Turniers. Der 28 Jahre alte Nürnberger gewann am Donnerstag mit 6:3, 7:6 (7:3) gegen den Portugiesen Nuno Borges, der zum Auftakt Dominik Koepfer (Furtwangen) ausgeschaltet hatte.

Auch Yannick Hanfmann (Karlsruhe/Nr. 5) zog in die Runde der besten Acht ein. Der 31-Jährige setzte sich gegen den früheren US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich in einem umkämpften Match nach 2:43 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:4 durch. Nun bekommt es Hanfmann mit dem an Nummer eins gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun.

Marterer trifft nun auf den Franzosen Hugo Gaston, der für das Aus von Jan-Lennard Struff sorgte und damit auch ein deutsches Viertelfinal-Duell verhinderte. Struff unterlag Gaston nach knapp drei Stunden mit 7:5, 6:7 (5:7), 6:7 (11:13). Marterer hatte zuletzt zu Saisonbeginn im indischen Pune das Viertelfinale erreicht, in Antwerpen kämpfte er sich über die Qualifikation ins Hauptfeld.