Marterer verliert Erstrundenmatch in Dubai

Tennis-Profi Maximilian Marterer (Nürnberg) ist beim ATP-500-Turnier in Dubai in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen den Australier Christopher O'Connell verlor der 28-Jährige mit 2:6, 4:6. Marterer hatte sich nach einem verpatzten Saisonstart mit zwei starken Leistungen durch die Qualifikation in Dubai gespielt: Erst besiegte er Yanki Erel 6:3, 6:4, dann Luca van Assche (Frankreich) mit 5:7, 6:3, 6:4.

Das Turnier in Dubai geht somit ohne deutsche Spieler weiter, am Montag war bereits Jan-Lennard Struff ausgeschieden.