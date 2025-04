Masters in Madrid: Zverev zum Auftakt gegen Bautista Agut

Der Tennis-Weltranglistenzweite Alexander Zverev trifft beim ATP-Masters in Madrid zum Auftakt auf den Routinier Roberto Bautista Agut. Der 37 Jahre alte Spanier setzte sich in seinem Erstrundenmatch gegen Landsmann Jaume Munar mit 6:4, 2:6, 6:3 durch. Zverev steigt als gesetzter Spieler erst in Runde zwei ein. Das Duell findet am Freitag (Sky) statt.

In Abwesenheit des Weltranglistenersten Jannik Sinner, der Anfang Mai in Rom nach Ablauf seiner dreimonatigen Dopingsperre auf die ATP-Tour zurückkehren wird, führt Zverev die Setzliste an. Das Sandplatz-Turnier in der spanischen Hauptstadt konnte der Hamburger bislang zweimal gewinnen (2018 und 2021). Im letzten Jahr war der 28-Jährige im Achtelfinale gescheitert.

Zverev, der durch den Turniersieg am Sonntag in München wieder in die Spur gefunden hat, gewann die vergangenen fünf Duelle gegen Bautista Agut. Zuletzt war er vor zwei Jahren beim Masters in Monte Carlo auf den früheren Weltranglistenneunten und aktuellen 55. des Rankings getroffen.