Masters in Monte Carlo: Alcaraz erstmals im Finale

Tennis-Star Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters in Monte Carlo erstmals ins Finale eingezogen. Der spanische Weltranglistendritte bezwang im Halbfinale seinen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina mit 7:6 (7:2), 6:4. Im Endspiel am Sonntag trifft der viermalige Grand-Slam-Sieger auf Lorenzo Musetti aus Italien.

Alcaraz schenkte im ersten Durchgang zwar eine 5:2-Führung her, gab sich im Tiebreak aber keine Blöße. Nach 2:09 Stunden verwandelte der 21-Jährige seinen sechsten Matchball. "Es ist lange her", sagte Alcaraz nach dem ersten Masters-Finaleinzug seit seinem Triumph in Indian Wells im März 2024: "Ich musste einfach geduldig sein und daran glauben, dass dieser Moment wieder kommen würde."