Monte Carlo: Altmaier schlägt gesetzten Auger-Aliassime

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Monte Carlo für eine Überraschung gesorgt. Der 26-Jährige aus Kempen, der sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gekämpft hatte, bezwang in der ersten Runde den an Nummer 16 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:5), 6:3. Nächster Gegner ist der Franzose Richard Gasquet, der bei dem mit fast sieben Millionen Dollar dotierten Sandplatzturnier dank einer Wildcard am Start ist.

Altmaier vergab im ersten Satz beim Stand von 5:4 zunächst einen Satzball, im Tiebreak nutzte er dann seinen zweiten. Im zweiten Durchgang drehte er einen 0:2-Rückstand in eine 5:2-Führung und verwandelte schließlich seinen ersten Matchball. Erstmals seit Februar steht Altmaier somit in der 2. Runde eines ATP-Turniers.

Ebenfalls noch im Rennen ist aus deutscher Sicht Australian-Open-Finalist Alexander Zverev. Der Tokio-Olympiasieger, derzeit auf Formsuche, ist im Fürstentum an Nummer eins gesetzt und erhielt für die erste Runde ein Freilos. Jan-Lennard Struff war bereits am Sonntag an Valentin Vacherot (Monaco) gescheitert.