Montpellier: Koepfer im Achtelfinale ausgeschieden

Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Montpellier im Achtelfinale ausgeschieden. Der 30-Jährige aus Furtwangen unterlag am Mittwochabend dem an Position vier gesetzten Kasachen Alexander Bublik mit 4:6, 2:6 und verpasste sein erstes Viertelfinale auf der ATP-Tour seit Ende Mai 2024. Bei den Australian Open war Koepfer, Nummer 118 der Welt, vor zwei Wochen nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde ausgeschieden.

Damit ist in Montpellier kein deutscher Tennisprofi mehr am Start. Daniel Altmaier (Kempen) hatte am Montag bereits sein Auftaktmatch verloren.