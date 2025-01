Montpellier: Koepfer weiter, Altmaier ausgeschieden

Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) hat beim ATP-Turnier in Montpellier das Achtelfinale erreicht. Der 30-Jährige setzte sich am Montagabend 6:4, 7:5 gegen den Franzosen Grégoire Barrére durch. In der nächsten Runde trifft Koepfer, der zuletzt bei den Australian Open bereits sein Auftaktmatch verloren hatte, nun auf den an Nummer vier gesetzten Kasachen Alexander Bublik.

Zuvor war mit Daniel Altmaier bereits ein deutscher Spieler in Montpellier ausgeschieden. Der 26-Jährige verlor gegen den drei Jahre jüngeren Chinesen Bu Yunchaokete mit 6:7 (1:7), 3:6. In Melbourne war Altmaier in Runde zwei gegen den französischen Altmeister Gael Monfils ausgeschieden.