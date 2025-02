Nach Altmaier auch Struff im Viertelfinale von Marseille

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat zum ersten Mal in dieser Saison ein Viertelfinale auf der ATP-Tour erreicht. Der 34-Jährige aus Warstein gewann beim Hallenturnier in Marseille gegen den Franzosen Hugo Grenier 6:4, 5:7, 6:4 und folgte Daniel Altmaier in die nächste Runde. Der Kempener hatte sein Achtelfinale bereits am Mittwoch gewonnen, im Halbfinale könnte es zum deutschen Duell kommen.

Dafür muss Struff allerdings eine hohe Hürde aus dem Weg räumen: Der Weltranglisten-46. trifft auf den topgesetzten Russen Daniil Medwedew, Altmaier bekommt es mit dem Serben Hamad Medjedovic zu tun. Für den 26-Jährigen ist es bereits das zweite Viertelfinale nacheinander, in der vergangenen Woche hatte er als Lucky Loser die Runde der besten acht in Rotterdam erreicht.

Struff hatte bis zum Turnier in Marseille bei drei Starts nur ein Match in Auckland/Neuseeland gewonnen. Bei den Australian Open in Melbourne und in Rotterdam war er jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Dazwischen sagte er seine Teilnahme am Davis Cup gegen Israel wegen eines Infekts ab. Gegen den Weltranglisten-202. Grenier brauchte Struff 2:16 Stunden zum Sieg.