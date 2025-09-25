Nach großem Schreck: Alcaraz in Tokio erfolgreich

Souveräner Sieg nach echtem Schreck: Carlos Alcaraz hat trotz einer Fußblessur das Achtelfinale des ATP-Turniers in Tokio erreicht. Der 22-jährige Weltranglistenerste aus Spanien setzte sich mit 6:4, 6:2 gegen den Argentinier Sebastián Báez durch. Alcaraz zerstreute die Zweifel, ob er die Partie überhaupt beenden kann.

Beim Stand von 2:2 im ersten Satz war Alcaraz plötzlich am Ende eines Ballwechsels gehumpelt und setzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden. Ein Umknicken konnten die Zuschauer beim Paris- und New-York-Champion dieses Jahres nicht erkennen. Dennoch musste Alcaraz eine medizinische Behandlungspause in Anspruch nehmen.

Mit Tapeverband um den linken Fuß brachte er dann aber doch die Partie sicher auf seine Seite - und bleibt heißester Titelkandidat in der japanischen Hauptstadt.