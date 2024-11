Nach Krimi: Krawietz/Pütz im Endspiel von Turin

Gemeinsam historisch gut: Kevin Krawietz und Tim Pütz haben nach einem starken Comeback das Endspiel der ATP Finals in Turin erreicht. Das deutsche Davis-Cup-Doppel setzte sich am Samstag in einem dramatischen Halbfinale nach Satz-Rückstand noch mit 2:6, 6:3, 11:9 gegen die Australier Max Purcell/Jordan Thompson durch und greift am Sonntag nach seinem ersten Titel beim Saisonfinale der besten Tennisprofis.

Im Finale zu stehen, sei "etwas Besonderes, absolut", sagte Krawietz: "Wir versuchen, die Routinen beizubehalten und uns gut vorzubereiten, und dann nach dem Finale feiern wir entweder oder wir feiern trotzdem, weil es ein guter Turnierabschluss war. Aber nicht zu viel, weil wir ja auch noch Davis Cup haben."

Krawietz/Pütz revanchierten sich bei den Australiern für die Niederlage im Endspiel der US Open vor rund zwei Monaten. Schon mit dem Einzug ins Halbfinale hatten die Profis aus Coburg und Frankfurt in der italienischen Metropole Geschichte geschrieben, nie stand zuvor ein deutsches Doppel in der 55-jährigen Historie der Finals in der Vorschlussrunde. Dazu sind Krawietz und Pütz nun das erste Doppel, das an Position acht gesetzt das Endspiel des prestigeträchtigen Saisonabschlusses erreichte.

Gegner im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) sind die French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) oder die Wimbledon-Champions Harri Heliovaara/Henry Patten (Finnland/Großbritannien).

Gegen Purcell/Thompson, die den Deutschen in Flushing Meadows im September den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel vermasselt hatten, taten sich Krawietz/Pütz zu Beginn sehr schwer. Das deutsche Duo spielte fehlerhaft, die Australier zeigten sich perfekt abgestimmt und kamen immer wieder mit starken Lobs zu Punkten. "Am Anfang haben wir eine Lehrstunde erhalten", sagte Pütz.

Im zweiten Durchgang steigerten sich die Deutschen aber deutlich, der Match-Tiebreak musste entscheiden. Auch in diesem lagen Krawietz/Pütz zunächst zurück, wehrten nervenstark einen Matchball ab - und nutzten ihren eigenen ersten Matchball zum Finaleinzug.