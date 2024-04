Nach langer Verletzungspause: Nadal feiert Sieg bei Comeback

Anzeige

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Mehr als drei Monate nach seinem letzten Match auf der ATP-Tour gewann der 37 Jahre alte Spanier beim Turnier in Barcelona seine Auftaktpartie gegen Flavio Cobolli aus Italien mit 6:2, 6:3.

Im ersten Spiel auf seinem geliebten Sand seit dem 14. Titel bei den French Open vor 681 Tagen hatte Nadal zunächst leichte Startschwierigkeiten. Der erste Aufschlag landete im Netz, die ersten beiden Punkte gab er ab. Mit jedem Ballwechsel fand der 22-malige Grand-Slam-Sieger immer mehr zu seinem Spiel, dabei profitierte er aber auch von der Nervosität seines 21-jährigen Gegners. Nach 1:25 Stunden verwandelte Nadal seinen zweiten Matchball.

"Ich bin glücklich, mit einem Sieg zurückgekommen zu sein", sagte Nadal, der zudem erklärte, dass es nach jeder Verletzung "härter" werde: "Das Alter macht es auch schwieriger. Wieder zu spielen, bedeutet mir viel."

Nadals großes Ziel sind die French Open im kommenden Sommer in Paris, auch die Olympischen Spiele nimmt der Mallorquiner ins Visier. Barcelona gilt in seiner Vorbereitung somit als wichtiges Turnier. Zwölf Mal triumphierte Nadal bereits im ältesten Tennis-Klub Spaniens, dessen Center Court seit 2017 seinen Namen trägt. In Runde zwei bekommt es Nadal mit dem an Position vier gesetzten Australier Alex de Minaur zu tun.

Nadal war wegen einer Hüftverletzung fast das gesamte Jahr 2023 ausgefallen. Nach seinem Comeback im Januar 2024 musste er wegen eines Muskelfaserrisses auf die Australian Open verzichten. Seitdem scheiterten mehrere Versuche des Olympiasiegers von 2008 für eine Rückkehr auf die ATP-Tour.

Sollte Nadal auch sein zweites Match in Barcelona gewinnen, könnte der Sandplatzkönig im Achtelfinale auf Daniel Altmaier treffen. Der 25-Jährige aus Kempen gewann in der katalanischen Metropole zum Auftakt mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen Alexei Popyrin aus Australien. In Runde zwei trifft Altmaier auf den 19-jährigen Franzosen Arthur Fils.