Nach scharfer Kritik: Tsitsipas trennt sich von Ivanisevic

Schnelles Ende nach reichlich Kritik: Stefanos Tsitsipas hat sich von seinem Trainer Goran Ivanisevic getrennt. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist hatte den Ex-Coach von Novak Djokovic zu Beginn der Rasensaison in sein Team geholt, um einen Neuanfang zu wagen. Doch der misslang.

"Die Zusammenarbeit mit Goran Ivanisevic war kurz, aber eine intensive Erfahrung und ein wirklich wertvolles Kapitel auf meinem Weg", schrieb Tsitsipas nun bei Instagram und wünschte dem 53-Jährigen alles Gute: "Ich bin dankbar für die Zeit, Mühe und Energie, die er mir und meinem Team gewidmet hat."

Offenbar passten die Arbeitsauffassungen von Tsitsipas und Ivanisevic nicht zusammen. Der Trainer kritisierte den Griechen, der nach Jahren in den Top Ten mittlerweile auf Weltranglistenplatz 29 abgestürzt ist, nach dessen Aufgabe in der ersten Runde von Wimbledon scharf. Er habe "noch nie einen Spieler gesehen, der so schlecht vorbereitet war" wie Tsitsipas, sagte Ivanisevic, der von 2018 bis 2024 Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic bei dessen Erfolgen begleitet hatte.