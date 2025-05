Nadal über Zverev: "Glaube, dass es an seinem Kopf liegt"

Laut Sandplatzkönig Rafael Nadal muss Alexander Zverev für die Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel an seiner mentalen Stärke arbeiten. "Ich glaube leider, dass es an seinem Kopf liegt. Denn wenn man sein Tennis-Niveau sieht, hätte er schon einen gewinnen müssen", sagte Nadal kurz vor dem Start der French Open in einem Interview der französischen Sportzeitung L'Équipe.

Zverev erreichte bislang dreimal das Endspiel eines Major-Turniers, ging aber immer als Verlierer vom Platz. Für Nadal, 14-maliger Champion in Roland Garros, ist Zverev "ein beeindruckender Spieler, aber er hat es noch nicht geschafft, einen Grand Slam zu gewinnen".

Der 38 Jahre alte Spanier hat seine Karriere mittlerweile beendet, im Vorjahr verlor er bei seinem letzten Aufritt in Paris in der ersten Runde gegen Zverev. Im Kampf um dessen ersten Titel bei einem der wichtigsten vier Turniere im Tennis-Kalender sieht Nadal vor allem Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als (übermächtige) Konkurrenz. Diese stünden "klar über den anderen", sagte Nadal.

In der neuen Generation gebe es nur Sinner und Alcaraz, "die wirklich in der Lage sind, diese Stärke zu haben, um den Unterschied zu machen". Die fünf letzten Grand-Slam-Titel gingen entweder an den Weltranglistenersten Sinner oder den Weltranglistenzweite Alcaraz.