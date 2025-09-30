Nächster Titel: Alcaraz gewinnt auch in Tokio

Nächster Titel für Carlos Alcaraz: Der Weltranglistenerste aus Spanien hat überlegen das ATP-Turnier in Tokio gewonnen. Im Finale setzte sich der Sieger der French Open und US Open mit 6:4, 6:4 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durch und feierte seinen achten Turniergewinn in diesem Jahr. Alcaraz beendete die Partie nach 1:33 Stunden mit einem frechen Stopp.

Insgesamt steht Alcaraz damit bei 24 Trophäen, die er in seiner Karriere einsammelte. Bemerkenswert ist seine jüngste Bilanz auf Hartplätzen: Nach seinen Triumphen beim Masters in Cincinnati und in New York war er nun auch im Ariake Coliseum, wo einst Alexander Zverev Olympiagold gewann, zu stark für die Konkurrenz.

Zu Zverev schloss Alcaraz auch in der Anzahl seiner Turniersiege auf. Kein anderer Profi ab dem Geburtsjahr 1990 hat so viele Trophäen eingesammelt wie die beiden Profis. Alcaraz ist dabei sechs Jahre jünger - und hat im Gegensatz zu Zverev schon sechs Grand-Slam-Titel gewonnen. Die deutsche Nummer eins wartet noch auf einen Major-Coup.