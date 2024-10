Niederlage gegen Musetti: Zverev scheitert im Viertelfinale

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien im Viertelfinale ausgeschieden. Der Hamburger unterlag am Freitag in Österreich in einem umkämpften Duell Lorenzo Musetti 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 und verpasste es damit, sich bei dem Italiener für das Olympia-Aus im Sommer zu revanchieren. In Paris hatte der deutsche Tennisprofi in der Runde der letzten acht gegen den späteren Bronze-Gewinner 5:7, 5:7 verloren.