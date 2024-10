Paris: Struff nach Sieg gegen Zverev-Schreck weiter

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Paris die zweite Runde erreicht. Der 34-Jährige bezwang zum Auftakt den Olympiadritten Lorenzo Musetti mit 6:4, 6:2. Der Weltranglisten-16. aus Italien hatte in der Vorwoche beim Turnier in Wien wie bereits bei den diesjährigen Olympischen Spielen Alexander Zverev ausgeschaltet.

"Es war ein geiles Match", sagte Struff, der nach 77 Minuten seinen ersten Matchball verwandelt hatte, bei Sky: "Ich bin drangeblieben und habe mir die Chance erarbeitet. Ich bin sehr glücklich." Der Schlüssel sei gewesen, "viel ans Netz" zu gehen: "Ich habe mutig gespielt."

Nun trifft Struff, Nummer 42 der Welt, auf den Sieger des Duells zwischen Lokalmatador Arthur Fils. Bei einem weiteren Sieg könnte es im Achtelfinale zum deutschen Duell mit Zverev kommen. Der Hamburger besitzt in Frankreichs Hauptstadt in der ersten Runde ein Freilos.

Erster Gegner für den Tokio-Olympiasieger in Runde zwei am Mittwoch ist der Niederländer Tallon Griekspoor. Struff war in der vergangenen Woche in der österreichischen Hauptstadt an seiner Auftakthürde Alex de Minaur (Australien) in drei Sätzen gescheitert.