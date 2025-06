"Ich weiß es nicht": Djokovic über möglichen Paris-Abschied

Novak Djokovic hat den Applaus des Pariser Publikums nach seinem Halbfinal-Aus bei den French Open ganz besonders aufgesogen - weil es sich zumindest ein bisschen nach Abschied anfühlte. "Das kann das letzte Match sein, das ich jemals hier gespielt habe", sagte der Serbe nach dem 4:6, 5:7, 6:7 (3:7) gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner: "Und deshalb war ich am Ende ein bisschen emotionaler."

Er habe keine Entscheidung getroffen, darauf legte Djokovic wert. "Ich habe gesagt, dass es das letzte Match gewesen sein kann, nicht dass es das letzte war", stelle er gleich klar: "Ich weiß es nicht. Zwölf Monate sind in dieser Phase meiner Karriere eine lange Zeit." Er wisse schlicht nicht, "was morgen noch kommt", sagte der 38-Jährige.

Sein Ex-Trainer Boris Becker hält den Serben weiterhin für absolut konkurrenzfähig und hofft, dass er in noch einmal in Paris sieht. "Ich wünsche mir, dass Djokovic noch einmal zu den French Open zurückkommt. Er muss das Jahr jetzt gut überstehen, aber es kann jedes Mal das letzte Mal sein", sagte er bei Eurosport: "Dass Djokovic heute verloren hat, okay - aber mit ihm muss man weiterhin rechnen."

Djokovic selbst fasste bereits die nächsten Grand-Slam-Turniere ins Auge. "Ich werde versuchen, bei meinem Plan zu bleiben und die Grand Slams zu spielen", sagte er: "Diese Turniere haben Priorität in meinem Kalender. Wimbledon und die US Open, ja, das ist der Plan."

Djokovic hält mit 24 Triumphen bei den Grand-Slam-Turnieren die Bestmarke gemeinsam mit der Australierin Margaret Court. Mit einem weiteren Titel würde er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.