Saisonaus: Drapers Verletzung schlimmer als befürchtet

Die Tennis-Saison für den britischen Hoffnungsträger Jack Draper ist vorzeitig beendet. Der Weltranglistensiebte teilte am Montag mit, dass die Verletzung an seinem Arm, die ihn bereits zum Rückzug bei den US Open gezwungen hatte, schlimmer als befürchtet sei. "Das ist sehr schwer für mich zu akzeptieren, weil ich ein unglaubliches Momentum hatte und teilweise großartig gespielt habe", schrieb Draper bei X.

Draper benötige nun Ruhe und dürfe seinen Arm nicht belasten. Aber er habe so etwas "schon einmal durchgemacht und ich komme immer noch stärker zurück", ergänzte der 23-Jährige: "Ich bin so motiviert, mein Potenzial als Spieler auszuschöpfen."