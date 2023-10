Shanghai: Hurkacz und Rublew spielen um den Masterstitel

Anzeige

Der Pole Hubert Hurkacz und der Russe Andrej Rublew spielen in Shanghai um ihren jeweils zweiten Titel auf der hochdotierten ATP-Mastersserie. Hurkacz zog durch ein ungefährdetes 6:3, 6:4 über den US-Amerikaner Sebastian Korda ins Endspiel am Sonntag ein. Rublew folgte durch ein 7:6 (9:7), 6:3 über den Bulgaren Grigor Dimitrow.

Hurkacz (26) hatte 2021 in Miami seinen ersten Sieg bei einem der neun Mastersturniere gefeiert, Rublew (25) gelang der Triumph in dieser Saison auf Sand in Monte Carlo. Für den Titel in Shanghai gibt es 1000 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von 1,26 Millionen Dollar. Der Verlierer muss sich mit 600 Punkten und 662.360 Dollar zufriedengeben.

Der frühere Finalist Alexander Zverev (Hamburg) war beim chinesischen Top-Turnier, das wegen der Corona-Pandemie drei Jahre lang ausgefallen war, nach einem Freilos in der ersten Runde bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Olympiasieger unterlag dem Russen Roman Safiullin 3:6, 1:6 und verpasste die Chance, Punkte für die Qualifikation zum Saisonfinale der besten acht Spieler zu sammeln.