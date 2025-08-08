Shelton feiert ersten Masters-Titel in Toronto

Ben Shelton hat sich in einem Tennis-Thriller in Toronto seinen ersten Masters-Titel gesichert. Der 22 Jahre alte US-Amerikaner besiegte im Finale des ATP-1000-Events den Russen und Zverev-Bezwinger Karen Chatschanow mit 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) und ist damit der erste US-Profi seit Andy Roddick im Jahr 2003, der das Turnier in Kanada gewinnen konnte.

"Es ist ein surreales Gefühl", sagte Shelton, der sich nach dem Match auf der Zuschauertribüne jubelnd in die Arme seines Vaters Bryan stürzte. Der ehemalige ATP-Profi betreut seinen Sohn als Coach. Shelton wird durch den Erfolg in der Weltrangliste auf Rang sechs klettern und damit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic überholen.

Das hart umkämpfte Finale dauerte 2:45 Stunden und war mitreißend. Shelton, dessen rechter Oberschenkel stark bandagiert war, wirkte zwischenzeitlich angeschlagen – steigerte sich jedoch im entscheidenden Moment.

Im Tie Break des dritten Satzes setzte sich der Linkshänder früh ab und verwandelte seinen zweiten Matchball. Der 29-jährige Chatschanow, der im Halbfinale mit einem Dreisatzsieg die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, hatte im ersten Satz noch die besseren Nerven im Tie Break gehabt.

Im zweiten Durchgang sorgten technische Probleme mit dem elektronischen Hawk-Eye-System für Verwirrung: Die Linienrufe fielen minutenlang aus, ehe das System nach einer Unterbrechung wieder lief.

Shelton ließ sich nicht aus dem Rhythmus bringen. Mit 16 Assen und aggressivem Grundlinienspiel drehte er die Partie – und feierte seinen bislang größten Karriereerfolg. Es ist nach seinen Siegen in Tokio (2023) und Houston (2024) der dritte ATP-Titel des Wimbledon-Viertelfinalisten.